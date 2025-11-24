В Екатеринбурге умер легенда ХК «Автомобилист»

На 74-м году скончался ветеран уральского хоккея, мастер спорта и судья первой категории Сергей Печенин. Он был воспитанником свердловской «Юности» и провел 10 сезонов в составе «Автомобилиста», выступая на позиции вратаря. Информацию о смерти спортсмена опубликовала пресс-служба «Автомобилиста».