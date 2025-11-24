В Екатеринбурге умер легенда ХК «Автомобилист»
Сергей Печенин скончался на 74-м году жизни
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
На 74-м году скончался ветеран уральского хоккея, мастер спорта и судья первой категории Сергей Печенин. Он был воспитанником свердловской «Юности» и провел 10 сезонов в составе «Автомобилиста», выступая на позиции вратаря. Информацию о смерти спортсмена опубликовала пресс-служба «Автомобилиста».
«Сергей Александрович сыграл в чемпионатах СССР более двухсот матчей. Завершив игровую карьеру, Сергей Печенин посвятил себя работе арбитром. В качестве судьи он обслуживал многие детско-юношеские соревнования и турниры любительских команд. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Александровича Печенина», — написали представители хоккейного клуба.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!