В Екатеринбурге врачи Городской больницы №36 «Травматологическая» спасли жизнь свердловчанки Надежды, которая попала в серьезное ДТП в августе этого года. После аварии байкершу доставили в больницу с множеством тяжелых травм. Сейчас женщина проходит реабилитацию, врачи прогнозируют полное восстановление.

Авария произошла в августе этого года. Надежда находилась за рулем байка, когда случилось ДТП с участием легкового автомобиля. «Пациентка поступила в тяжелом состоянии: у нее были тупая травма живота, внутреннее кровотечение, множественные переломы ребер с обеих сторон, осложненные повреждением легких, перелом костей таза и открытый перелом костей голени. Состояние усугублялось тяжелым травматическим шоком», — рассказали в Городской больнице №36.

Врачи экстренно провели ряд операций, стабилизировали состояние пациентки и в течение двух месяцев буквально собирали ее «по частям».

В течение недели Надежда находилась на ИВЛ. После стабилизации состояния медики провели этапные операции. Несмотря на критичность ситуации, врачам удалось сохранить пациентке ногу, которая была на грани ампутации. Все это время дома Надежду ждали двое детей. Сейчас женщина под наблюдением специалистов проходит реабилитацию.