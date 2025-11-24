Дело на Волкову поступило в суд в августе 2025 года Фото: суды общей юрисдикции Московской области

23-летнюю Варвару Волкову, ранее работавшую стюардессой в «Уральских авиалиниях», суд признал виновной в распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ. Девушку приговорили к семи годам лишения свободы. Что сделала бортпроводница — в материале URA.RU.

Предыстория дела

Как сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание, история началась еще в январе 2025 года. В социальных сетях девушке попалось видео с российским танкистом, позже она увидела его и в телепередаче. Волкова нашла телефон военнослужащего, позвонила ему и начала угрожать.

Затем в telegram-чате деревни Сапроново в Подмосковье Варвара начала писать ложную информацию о действиях российской армии. «Она сообщила, что ВС РФ якобы совершают насильственные действия, направленные на уничтожение гражданского населения Украины и мирных объектов», — говорится в пресс-релизе судов общей юрисдикции Московской области.

Детали судебного решения

Дело по статье 207.3 ч.2 п.д УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ по мотивам политической ненависти) поступило в Видновский суд 28 августа 2025 года. Заседание откладывали шесть раз: трижды из-за неявки свидетелей, один раз из-за неявки защитника и дважды были другие основания.

В итоге 21 ноября девушке вынесли приговор: Варвара Волкова будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Срок лишения свободы составляет семь лет. Помимо этого, после освобождения Волкова на три года лишится права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов в интернете и других информационно-телекоммуникационных сетях.