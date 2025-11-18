Питьевая вода в аэропорту Ямала стала бесплатной. Фото
Фонтанчик оборудовали многоуровневой системой очистки
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В аэропорту Нового Уренгоя появится бесплатная вода для пассажиров. Здесь установили питьевой фонтанчик с многоуровневой системой очистки и специальными фильтрами. Об этом сообщают в пресс-службе хаба.
Фонтанчик в аэропорту Нового Уренгоя
«В зале ожидания нашего аэропорта после прохождения предполетного досмотра установлен современный питьевой фонтанчик. Пурифайер с многоуровневой системой очистки оборудован специальными фильтрами, которые гарантируют высокое качество воды» — сообщают в аэропорту Нового Уренгоя. Фонтанчик можно найти возле кафе Panorama, напротив выхода на посадку №1.
Ранее в аэропорту Нового Уренгоя открылся новый магазин от российского бренда. Там представлены эксклюзивные меховые изделия ручной работы.
