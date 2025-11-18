Логотип РИА URA.RU
Питьевая вода в аэропорту Ямала стала бесплатной. Фото

В аэропорту Нового Уренгоя установили питьевой фонтанчик
18 ноября 2025 в 15:53
Фонтанчик оборудовали многоуровневой системой очистки

Фонтанчик оборудовали многоуровневой системой очистки

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя появится бесплатная вода для пассажиров. Здесь установили питьевой фонтанчик с многоуровневой системой очистки и специальными фильтрами. Об этом сообщают в пресс-службе хаба. 

Фонтанчик в аэропорту Нового Уренгоя

Фото: Аэропорт Нового Уренгоя, t.me.

«В зале ожидания нашего аэропорта после прохождения предполетного досмотра установлен современный питьевой фонтанчик. Пурифайер с многоуровневой системой очистки оборудован специальными фильтрами, которые гарантируют высокое качество воды» — сообщают в аэропорту Нового Уренгоя. Фонтанчик можно найти возле кафе Panorama, напротив выхода на посадку №1.

Ранее в аэропорту Нового Уренгоя открылся новый магазин от российского бренда. Там представлены эксклюзивные меховые изделия ручной работы.

