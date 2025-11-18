Фонтанчик оборудовали многоуровневой системой очистки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя появится бесплатная вода для пассажиров. Здесь установили питьевой фонтанчик с многоуровневой системой очистки и специальными фильтрами. Об этом сообщают в пресс-службе хаба.

Фонтанчик в аэропорту Нового Уренгоя Фото: Аэропорт Нового Уренгоя, t.me.

«В зале ожидания нашего аэропорта после прохождения предполетного досмотра установлен современный питьевой фонтанчик. Пурифайер с многоуровневой системой очистки оборудован специальными фильтрами, которые гарантируют высокое качество воды» — сообщают в аэропорту Нового Уренгоя. Фонтанчик можно найти возле кафе Panorama, напротив выхода на посадку №1.