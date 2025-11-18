Туск обвинил Украину во взрыве на ж/д путях в Польше
Туск считает, что взрыв совершила Украина
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Взрыв на железнодорожной линии в Польше, которая ведет на Украину, совершили украинцы. С таким заявлением в сейме страны выступил премьер-министр Польши Дональд Туск.
«Интенсивная работа спецслужб, полиции и прокуратуры позволила установить личности двух исполнителей актов диверсий. Это два гражданина Украины», — цитирует РИА Новости Туска.
Инцидент произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина. Пассажирский поезд совершил аварийную остановку в воскресенье, 16 ноября. Машинисту удалось замедлить движение поезда после того, как он заметил повреждение рельсов возле станции в Жычине. Пассажиры были эвакуированы. Туск и ранее не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа.
