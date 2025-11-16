В Польше заподозрили диверсию на железной дороге на Украину

Не исключено, что повреждение рельсов было саботажем Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Польше повреждена железнодорожная линия, ведущая на Украину. Инцидент произошел на линии Варшава — Люблин в районе Жычина. Премьер-министр Польши Дональд Туск не исключил, что повреждение путей могло быть актом саботажа, написал он в соцсети X.

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — написал премьер-министр.

Пассажирский поезд совершил аварийную остановку в воскресенье, 16 ноября. Машинисту удалось замедлить движение поезда после того, как он заметил повреждение рельсов возле станции в Жычине. Пассажиры были эвакуированы.

Местные жители сообщали о звуках взрывов, которые они слышали несколькими часами ранее. Экстренные службы сейчас работают на месте происшествия. Расследование инцидента продолжается.