Школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

Школы Ханты-Мансийска отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Очно будут заниматься ученики выпускных классов: девятых и 11-х.

«Ученики 1–8-х и 10-х классов всех школ Ханты-Мансийска в Югре с 19 ноября переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ», — сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию города.