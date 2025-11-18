Логотип РИА URA.RU
Школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ

18 ноября 2025 в 18:27
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школы Ханты-Мансийска отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Очно будут заниматься ученики выпускных классов: девятых и 11-х.

«Ученики 1–8-х и 10-х классов всех школ Ханты-Мансийска в Югре с 19 ноября переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ», — сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию города.

Ранее URA.RU писало, что на дистанционное обучение из-за ОРВИ отправили школьников двух колледжей и 12-ти школ в ХМАО. В детских садах разобщили группы во избежание заражения.

