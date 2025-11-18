Школьников Ханты-Мансийска перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ
18 ноября 2025 в 18:27
В Ханты-Мансийске школьников перевели на дистант из-за ОРВИ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Школы Ханты-Мансийска отправили на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Очно будут заниматься ученики выпускных классов: девятых и 11-х.
«Ученики 1–8-х и 10-х классов всех школ Ханты-Мансийска в Югре с 19 ноября переведены на дистанционное обучение из-за ОРВИ», — сообщил ТАСС со ссылкой на мэрию города.
Ранее URA.RU писало, что на дистанционное обучение из-за ОРВИ отправили школьников двух колледжей и 12-ти школ в ХМАО. В детских садах разобщили группы во избежание заражения.
