В аптеке ХМАО незаконно продавали лекарства

Полиция ХМАО уличила аптеку в Нефтеюганске (ХМАО) в незаконной продаже лекарств. Аптекарь продавала препараты без рецепта и не имела специального образования, сообщила окружная полиция.

«Полицейские установили, что работник фармацевтической организации осуществляла реализацию лекарственных препаратов, требующих рецептурного назначения врача. Кроме того, выявлен и задокументирован факт осуществления деятельности сотрудником аптеки без специального медицинского образования», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Аптека находится в пятом микрорайоне города. Полицейские изъяли 556 упаковок лекарств. Материалы направили в межрайонную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения.

