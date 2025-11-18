Логотип РИА URA.RU
В аптеке ХМАО незаконно продавали лекарства

18 ноября 2025 в 19:00
Полиция изъяла более 500 препаратов из аптеки, которая продавала лекарства без рецептов.

Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Полиция ХМАО уличила аптеку в Нефтеюганске (ХМАО) в незаконной продаже лекарств. Аптекарь продавала препараты без рецепта и не имела специального образования, сообщила окружная полиция.

«Полицейские установили, что работник фармацевтической организации осуществляла реализацию лекарственных препаратов, требующих рецептурного назначения врача. Кроме того, выявлен и задокументирован факт осуществления деятельности сотрудником аптеки без специального медицинского образования», — сообщило ведомство на официальном сайте.

Аптека находится в пятом микрорайоне города. Полицейские изъяли 556 упаковок лекарств. Материалы направили в межрайонную прокуратуру для рассмотрения и принятия решения.

 Ранее URA.RU писало, что полиция Нефтеюганска (ХМАО) проверила аптеку, на которую жаловались жители города: пункт продажи лекарств часто посещали подозрительные личности. Правоохранители обнаружили и изъяли нелегальные препараты.

