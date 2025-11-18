В больнице ХМАО появился рентген с искусственным интеллектом

В кардиоцентр ХМАО закупили «умный» рентген Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Окружном кардиологическом диспансере появился «умный» рентгеновский аппарат. Оборудование российского производства наделено искусственным интеллектом, который повышает точность диагностики.

«В отделении лучевой диагностики Окружного кардиологического диспансера установлен новый рентгеновский аппарат российского производства „Электрон“. Система использует технологии искусственного интеллекта: аппарат формирует второе мнение, повышая скорость и точность диагностики», — приводит слова заведующего отделением лучевой диагностики Ольги Сафоновой telegram-канал «Здравоохранение Югры».

Новый аппарат обеспечивает высокое качество изображений, минимальную дозу облучения и устойчивость к большим нагрузкам. Исследования можно проводить без перемещения пациента — это особенно важно для людей с ограниченной подвижностью.

Продолжение после рекламы

Технику закупили в рамках региональной программы «Современное здравоохранение» и национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году в диспансере также появились новые аппараты ИВЛ, электрокардиографы, дефибриллятор — всего 68 единиц российского медицинского оборудования.