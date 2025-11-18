Пьяная гостья украла у подруги накопленные деньги в деревне Тюменской области

Женщина похитила 20 тысяч рублей, пока её подруга спала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Женщина из деревни Ивановка обратилась в полицию Ишимского района (Тюменская область). Она сообщила, что у нее пропали 20 тысяч рублей. Полицейские начали искать вора и выяснили, что деньги могла взять безработная женщина из соседней деревни Первотроицк. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В полицию Ишимского района обратилась жительница деревни Ивановка 1980 года рождения. Она сообщила, что у нее похитили 20 тысяч рублей», — сообщается на сайте ведомства.