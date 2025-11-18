Два тюменских застройщика возглавили федеральный топ

Тюменцы больше всех строят жилья по правительственным программам КРТ Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Два тюменских застройщика возглавили топ девелоперов, работающих в инициированных региональными властями проектах комплексного развития территорий. Такие данные обнародовал институт развития в жилищной сфере России ДОМ.РФ.

«Топ-10 застройщиков КРТ по инициативе органов местного самоуправления. 1 место — ГК „Страна“, Тюменская область. Второе место — ГК „ЭНКО“, Тюменская область», — приводит данные института Единый ресурс застройщиков.

Отмечается, что данный вид КРТ считается в девелоперской среде особо сложным. Здесь присутствует необходимость расселения людей и сноса ветхого жилфонда. Известно, что в рамках таких проектов «Страна» в настоящий момент возводит 259,2 тысячи квадратных метров жилья, а «ЭНКО» — 132,4 тысячи квадратов. На третьем месте с солидным отставанием находится спецзастройщик «Тренд-Групп» из Московской области: в их портфеле — всего около 81 тысячи квадратов по региональным программам КРТ.

Оба тюменских застройщика присутствуют также и в общем, не связанном с заказом властей топе работающих по КРТ компаний. Там «Страна» и «ЭНКО» занимают соответственно восьмое и девятое места.