Тюменских водителей разозлили новые условия работы в такси
Водители считают, что таксопарки требуют за свои услуги слишком высокую плату
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени водители «Яндекс. Go» недовольны тем, что в город заходят таксопарки из других регионов, которые требуют за свои услуги по предоставлению заказов слишком большую плату. Об этом URA.RU рассказал один из партнеров агрегатора.
«В Тюмень заходят таксопарки-партнеры сервиса „Яндекс. Go“, которые берут с водителей за заказы какую-то нереальную комиссию. На их фоне местные фирмы тоже меняют условия работы и „подтягивают“ цены в сторону повышения. Это очень негативно сказывается на доходах водителей. Таксисты такой тенденцией крайне недовольны», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что в городе также появились иногородние фирмы, которые сдают в аренду машины для работы в такси. «Цены на аренду машин значительно выросли, многие водители начали по сути работать за еду, на что-то другое денег просто не хватает. Раньше сутки проката простенькой иномарки редко стоили дороже 1 800 рублей. Сейчас минималка примерно от 2 500 начинается.», — добавил инсайдер URA.RU.
В пресс-службу агрегатора «Яндекс. Go» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
