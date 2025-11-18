Первый заместитель прокурора Тюменской области из Осетии приступил к работе

В ноябре Максим Шилин был назначен на должность первого заместителя прокурора Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Новый первый зампрокурора Тюменской области Максим Шилин приступил к работе. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. Ранее агентство писало о том, что до назначения на эту должность силовик длительное время работал в Северной Осетии.

«В прокуратуре Тюменской области состоялся прием граждан по вопросам исполнения уголовных наказаний, административного надзора и пробации. Первый заместитель прокурора Тюменской области Максим Шилин совместно с уполномоченным по правам человека в Тюменской области Олегом Датских, начальником УФСИН России по Тюменской области Дмитрием Руппом, заместителем начальника УМВД России по Тюменской области Евгением Козловым и председателем общественной наблюдательной комиссии в Тюменской области Михаилом Морозовым провели личный прием граждан», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

Там уточнили, что личный прием был посвящен вопросам, связанным с соблюдением законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний в исправительных учреждениях. А также условиям содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, проблемам ресоциализации и социализации лиц, вышедших на свободу и т. д.

Продолжение после рекламы

Во время личного приема за консультацией к силовикам обратились 15 человек. По ряду запросов были инициированы проверки.