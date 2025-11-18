На тюменском вокзале задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск
Мужчина был фигурантом уголовного дело о подлоге документов
Фото: Илья Московец © URA.RU
На железнодорожном вокзале Тюмени транспортные полицейские задержали 30-летнего жителя Иркутской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.
«На железнодорожном вокзале Тюмени транспортные полицейские задержали ранее судимого иркутчанина, объявленного в федеральный розыск. Его обнаружили на первом этаже кассового зала ЖД-вокзала мужчину», — отмечено в сообщении.
Как выяснилось, в марте 2025 года в УМВД России по городу Петропавловск-Камчатский в отношении него было возбуждено уголовное дело из-за подлога документов. Позднее он не явился к следователю, из-за чего был объявлен в федеральный розыск.
Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. После задержания сотрудники транспортной полиции уведомили инициатора розыска, опросили мужчину и взяли с него обязательство о явке в УМВД России по городу Петропавловск-Камчатский.
Ранее в этом году в Тюмени задержали 62-летнего местного жителя, который находился в федеральном розыске с 2000 года по подозрению в незаконном лишении свободы человека. Долгое время установить местонахождение мужчины не удавалось.
