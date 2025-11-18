На тюменском вокзале задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

Мужчина был фигурантом уголовного дело о подлоге документов Фото: Илья Московец © URA.RU

На железнодорожном вокзале Тюмени транспортные полицейские задержали 30-летнего жителя Иркутской области, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщили в Тюменском линейном отделе МВД России на транспорте.

«На железнодорожном вокзале Тюмени транспортные полицейские задержали ранее судимого иркутчанина, объявленного в федеральный розыск. Его обнаружили на первом этаже кассового зала ЖД-вокзала мужчину», — отмечено в сообщении.

Как выяснилось, в марте 2025 года в УМВД России по городу Петропавловск-Камчатский в отношении него было возбуждено уголовное дело из-за подлога документов. Позднее он не явился к следователю, из-за чего был объявлен в федеральный розыск.

Задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью. После задержания сотрудники транспортной полиции уведомили инициатора розыска, опросили мужчину и взяли с него обязательство о явке в УМВД России по городу Петропавловск-Камчатский.