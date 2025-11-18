В Тюмени перекроют движение по Московскому тракту
Работы планируют проводить в ночное время
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
В Тюмени будет временно перекрыто движение по Московскому тракту на 318 километре автомобильной дороги «Подъезд к Тюмени» (трасса Екатеринбург — Тюмень). Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
«Вниманию автомобилистов. Запланировано перекрытие движения по Московскому тракту», — отмечено в пресс-службе ведомства.
Там пояснили, что на указанном участке будет проводиться монтаж рамных опор. Работы планируют вести в ночное время. Так, строительство начнут в 23:45 19 ноября, а завершат в 03:00 20 ноября. Остановка движения также произойдет и 20 ноября с 23:45 до 03:00 следующего дня.
Ранее, в ночь с 24 на 25 октября, уже вводили ограничения на участке Московского тракта из-за аналогичных работ. Тогда проезд был ограничен в районе ЖК «Колумб».
