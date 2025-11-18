Политолог: Трампу нужны переговоры, чтобы приблизиться к главному союзнику России
Трамп до сих пор мечтает выйти миротворцем из украинского кризиса
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп участвует в переговорах, чтобы приблизиться к главному союзнику России — Китаю, с которым ожидает конфликт. Об этом в интервью URA.RU рассказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Трамп никогда не терял интерес к украинскому конфликту, потому что до сих пор хочет выйти из него миротворцем номер один. Дело в том, что его разрешение происходит не так быстро, как он хотел, поэтому в какой-то момент его интерес немного угас, но не пропал. Более того, США сохраняют особый интерес не только к украинскому кризису, но и к России, причем стратегический. РФ — главный союзник Китая, с которым Трамп ожидает конфликт в будущем», — рассказал политолог Козюлин, отвечая на вопрос о том, с чем связан возникший интерес США к переговорам, учитывая, что Трамп нередко демонстрировал свое желание дистанцироваться от украинского кризиса.
Россия и Украина уже провели в Турции три раунда прямых переговоров. Они дали определенные результаты: обмен пленными, телами погибших военнослужащих, а также проекты меморандумов по урегулированию конфликта. Последний раунд, который состоялся 23 июля, разбили на два этапа. Сначала главы делегаций — Мединский и Умеров — встретились тет-а-тет, чтобы обсудить повестку. Эта практика уже применялась на предыдущих переговорах и показала свою эффективность в определении ключевых тем для обсуждения. После предварительной встречи делегации приступили к переговорам в полном составе, опираясь на заранее подготовленный список тем.
