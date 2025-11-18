Политолог: Трампу нужны переговоры, чтобы приблизиться к главному союзнику России

«Трамп никогда не терял интерес к украинскому конфликту, потому что до сих пор хочет выйти из него миротворцем номер один. Дело в том, что его разрешение происходит не так быстро, как он хотел, поэтому в какой-то момент его интерес немного угас, но не пропал. Более того, США сохраняют особый интерес не только к украинскому кризису, но и к России, причем стратегический. РФ — главный союзник Китая, с которым Трамп ожидает конфликт в будущем», — рассказал политолог Козюлин, отвечая на вопрос о том, с чем связан возникший интерес США к переговорам, учитывая, что Трамп нередко демонстрировал свое желание дистанцироваться от украинского кризиса.