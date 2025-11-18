В Тюмени приступили к установке главной новогодней елки города. Фоторепортаж
Елку устанавливают на Площади 400-летия
Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU
Тюмень начали украшать к Новому году. Так, на Площади 400-летия города у Драмтеатра подрядная организация приступила к установке новогодней елки. Об этом сообщает корреспондент издания с места событий.
«На площади у Большого драматического театра начали устанавливать новогоднюю елку. Работают машина и специалисты», — отметил корреспондент информационного агентства.
На данный момент здесь только приступили к работам. К текущему моменту саму елку еще не привезли. Рабочие готовят для нее основание.
Установка новогодней елки у Драмтеатра — часть масштабной подготовки Тюмени к Новому году. До 5–8 декабря в центре города появятся различные световые фигуры, включая «Новогодний сюрприз», «Подарки», фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ремонт, установку и обслуживание украшений мэрия выделит почти 4,5 миллиона рублей.
На центральной площади города приступили к установек новогодней елки
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
