Общество

В Тюмени приступили к установке главной новогодней елки города. Фоторепортаж

18 ноября 2025 в 18:14
Елку устанавливают на Площади 400-летия

Елку устанавливают на Площади 400-летия

Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU

Тюмень начали украшать к Новому году. Так, на Площади 400-летия города у Драмтеатра подрядная организация приступила к установке новогодней елки. Об этом сообщает корреспондент издания с места событий.

«На площади у Большого драматического театра начали устанавливать новогоднюю елку. Работают машина и специалисты», — отметил корреспондент информационного агентства.

На данный момент здесь только приступили к работам. К текущему моменту саму елку еще не привезли. Рабочие готовят для нее основание.

Установка новогодней елки у Драмтеатра — часть масштабной подготовки Тюмени к Новому году. До 5–8 декабря в центре города появятся различные световые фигуры, включая «Новогодний сюрприз», «Подарки», фигуры Деда Мороза и Снегурочки. На ремонт, установку и обслуживание украшений мэрия выделит почти 4,5 миллиона рублей.

На центральной площади города приступили к установек новогодней елки

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

