Тюменская область вошла в число лидеров по освещению национальных проектов

Тюменская область заняла второе место по эффективности работы посвещения национальных проектов среди регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Тюменская область занимает второе место в работе по освещению нацпроектов. В регионе сформирован очень серьезный подход и наработки по проекту „Эффективная конкурентная экономика“», — отмечено в сообщении.

Всего же в рамках освещения нацпроектов по УрФО было создано порядка 19 тысяч информационных поводов. Данная статистика приведена с начала 2025 года.

