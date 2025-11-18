Тюменская область вошла в число лидеров по освещению национальных проектов
Тюменская область вошла в число лидеров по данному показателю
Фото: Илья Московец © URA.RU
Тюменская область заняла второе место по эффективности работы посвещения национальных проектов среди регионов Уральского федерального округа. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Тюменская область занимает второе место в работе по освещению нацпроектов. В регионе сформирован очень серьезный подход и наработки по проекту „Эффективная конкурентная экономика“», — отмечено в сообщении.
Всего же в рамках освещения нацпроектов по УрФО было создано порядка 19 тысяч информационных поводов. Данная статистика приведена с начала 2025 года.
Ранее программа цифровой трансформации региона получила одобрение на федеральном уровне, а уровень «цифровой зрелости» области превысил 85%. Проект получил одобрение благодаря соответствию национальным целям и приоритетам в области цифровизации.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!