В Санкт-Петербурге на отраслевой конференции обсудили развитие инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты Фото: Предоставлено пресс-службой «Газпромнефть-Заполярья»

Более 300 экспертов приняли участие в III отраслевой конференции «Газпром нефти» «Нефтегазовая инфраструктура на многолетнемерзлых грунтах». Специалисты представили новые технологии, которые призваны помочь реализации проектов на Крайнем Севере. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Газпром нефть» представила научному и отраслевому сообществу созданные компанией цифровые продукты и разработки для инженерно-геологических изысканий, обустройства фундаментов и геотехнического мониторинга в зоне вечной мерзлоты. Специалисты также обсудили развитие системы взаимодействия с высшими и средними учебными заведениями для подготовки профильных специалистов» — отмечено в сообщении.

Конференция будет продолжаться два дня. Ученые, климатологи, представители органов власти и промышленности рассмотрят вызовы, связанные с изменением климата и развитием проектов в криолитозоне. Также эксперты представили новые решения для контроля за состоянием вечномерзлых грунтов.

Генеральный директор «Газпромнефть-Заполярья» Владимир Крупеников отметил, что предприятие имеет большой опыт в вопросе разработки запасов в регионах Крайнего Севера. «В компании принята комплексная программа технологического развития проектов в криолитозоне, нацеленная на повышение надежности объектов инфраструктуры на всех этапах их обустройства, а также совершенствование подходов, инженерных решений, изучение передового опыта», — рассказал спикер.

В свою очередь директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров подчеркнул, что для правильной оценки происходящих климатических процессов необходим научно обоснованный подход. «В поисках ответов на природные вызовы Арктики экспертное сообщество должно консолидировать усилия. Такая площадка, как отраслевая конференция выполняет важную роль по объединению науки, государства и бизнеса», — отметил эксперт.