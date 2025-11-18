В Тюмени начали готовиться к Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях весь мир уже активно готовится к Новому году. Самое желанное и трендовое праздничное украшение прямо сейчас — бумажная елочка, которую уже не найти в тюменских магазинах. Насмотревшись видеоуроков, мы решили попробовать сделать ее сами. Что из этого получилось — в материале URA.RU

В чем тренд?

Бумажные елочки и фонарики, за которыми охотятся зумеры и тиктокеры, продавались в Тюмени в разных магазинах — FixPrice, Familia и «Перекресток». Цена — смешная: 99 рублей за штуку. Однако из-за ажиотажа, игрушки быстро закончились по всей стране и теперь те, кто не успел, спешно осваивает видеоуроки, которые за минуту обещают повторить также. Мы решили не отставать.

Подготовка и процесс сборки

Все, что нужно было для изготовления трендовой елки Фото: URA.RU

Для елочки нам понадобится: цветная бумага, клей, ножницы, трафарет (его мы распечатали) и карандаш. Кажется, все просто и не сильно затратно. За 50 листов цветной бумаги мы отдали 320 рублей, за клей — еще 40. Все это купили в ближайшем канцелярском магазине.

Я посмотрела видео несколько раз. Все казалось легко и просто. Обводишь трафарет, сгибаешь елочку пополам, склеиваешь детали вместе, открываешь и, вуаля, красивая игрушка готова. Но обо всем по прядку.

Первый круг ада — вырезание. Бумага тонкая, руки дрожат, ножницы упрямятся. Через десять минут кажется, что ты снова на уроке труда в школе. Мусорка уже начинает заполняться кусочками «шедевров», а у тебя еще не вырезано даже половины. Потому что заготовок должно быть много.

Второй круг — клей. Он почему-то везде, кроме нужного места: на пальцах, на столе, но только не на бумаге. Пальцы склеились крепче, чем вера в красивый результат. Но мы пока не сдаемся, хотя появляются сомнения.

И вот — торжественный момент сборки. Открываем елочку… и она не открывается. Потому что слиплась. Полностью. Вместо трендового декора — печальная бумажная лепешка, которую можно использовать разве что как символ «не все в этой жизни по „Пинтересту“».

На видео казалось все просто и легко: склеиваешь детали и разворачиваешь, а там красивая объемная елка. На деле же наша бумага оказалась тонкой и полностью пропиталась клеем, из-за чего и потеряла весь свой «объем». Честно, пробовать снова не хотелось. Опять обводить, вырезать и клеить — та еще пытка для извращенцев.

Вывод