Хайп на бумаге: тюменские зумеры бросились делать новогодние игрушки. Видео
В Тюмени начали готовиться к Новому году
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В соцсетях весь мир уже активно готовится к Новому году. Самое желанное и трендовое праздничное украшение прямо сейчас — бумажная елочка, которую уже не найти в тюменских магазинах. Насмотревшись видеоуроков, мы решили попробовать сделать ее сами. Что из этого получилось — в материале URA.RU
В чем тренд?
Бумажные елочки и фонарики, за которыми охотятся зумеры и тиктокеры, продавались в Тюмени в разных магазинах — FixPrice, Familia и «Перекресток». Цена — смешная: 99 рублей за штуку. Однако из-за ажиотажа, игрушки быстро закончились по всей стране и теперь те, кто не успел, спешно осваивает видеоуроки, которые за минуту обещают повторить также. Мы решили не отставать.
Подготовка и процесс сборки
Все, что нужно было для изготовления трендовой елки
Фото: URA.RU
Для елочки нам понадобится: цветная бумага, клей, ножницы, трафарет (его мы распечатали) и карандаш. Кажется, все просто и не сильно затратно. За 50 листов цветной бумаги мы отдали 320 рублей, за клей — еще 40. Все это купили в ближайшем канцелярском магазине.
Я посмотрела видео несколько раз. Все казалось легко и просто. Обводишь трафарет, сгибаешь елочку пополам, склеиваешь детали вместе, открываешь и, вуаля, красивая игрушка готова. Но обо всем по прядку.
Первый круг ада — вырезание. Бумага тонкая, руки дрожат, ножницы упрямятся. Через десять минут кажется, что ты снова на уроке труда в школе. Мусорка уже начинает заполняться кусочками «шедевров», а у тебя еще не вырезано даже половины. Потому что заготовок должно быть много.
Второй круг — клей. Он почему-то везде, кроме нужного места: на пальцах, на столе, но только не на бумаге. Пальцы склеились крепче, чем вера в красивый результат. Но мы пока не сдаемся, хотя появляются сомнения.
И вот — торжественный момент сборки. Открываем елочку… и она не открывается. Потому что слиплась. Полностью. Вместо трендового декора — печальная бумажная лепешка, которую можно использовать разве что как символ «не все в этой жизни по „Пинтересту“».
На видео казалось все просто и легко: склеиваешь детали и разворачиваешь, а там красивая объемная елка. На деле же наша бумага оказалась тонкой и полностью пропиталась клеем, из-за чего и потеряла весь свой «объем». Честно, пробовать снова не хотелось. Опять обводить, вырезать и клеить — та еще пытка для извращенцев.
Вывод
Поделки с ребенком в садик и школу я делаю постоянно. И могу сказать, что руки у меня растут из правильного места, но что пошло тут не так — я не знаю. Ожидание: изящная, воздушная елка, как в роликах, Реальность — комок бумаги, в котором просела даже новогодняя надежда. Какой из этого вывод? Трендовые елочки — это красиво. Если делает их кто-то другой.
