Фокус не удался: стоит ли смотреть фильм «Иллюзия обмана 3»

«Иллюзия обмана 3» — третья часть франшизы о команде иллюзионистов-авантюристов Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США/Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media/Режиссер Рубен Фляйшер

Спустя девять лет после сиквела в прокат вышла «Иллюзия обмана 3» — третья часть авантюрной франшизы о фокусниках-разбойниках. Благодаря звездному составу, масштабным съемкам в Нью-Йорке, Париже и Абу-Даби и бюджету в $90 млн, фильм уже собрал внушительные $75,5 млн, но получил смешанные отзывы. Картина Рубена Фляйшера пытается объединить ностальгию по оригиналу с новыми героями, но результат оставляет ощущение вторичности и упущенных возможностей. Подробнее о сюжете, актерском составе и рецензии — в материале URA.RU.

О чем фильм «Иллюзия обмана 3»: сюжет без спойлеров

События разворачиваются через десять лет после распада команды «Четыре всадника». Трое молодых фокусников — Чарли, Боско и Джун — используют голограммы и дипфейки легендарных иллюзионистов для собственных афер. Их шоу привлекает внимание настоящего Джея Дэниела Атласа, который вербует новичков для новой миссии от тайного общества «Око». Цель — похищение уникального алмаза «Сердце» у Вероники Вандерберг, главы алмазной корпорации, замешанной в отмывании денег. К авантюре постепенно присоединяются и остальные оригинальные Всадники, вынужденные вновь объединиться против общего врага.

Предыдущие части франшизы «Иллюзия обмана»

В фильме вновь встречаются «Четыре всадника» — Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер и Дэйв Франко Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США/Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media/Режиссер Рубен Фляйшер

Франшиза «Иллюзия обмана» стартовала в 2013 году. Первый фильм собрал в мировом прокате более $350 млн, представив команду иллюзионистов во главе с Джесси Айзенбергом, которые, используя фокусы, разоблачали коррумпированных сильных мира сего.

Сиквел 2016 года продолжил их приключения, но, несмотря на сборы в $330 млн, был воспринят прохладнее. Третья часть, производство которой неоднократно откладывалось из-за смены режиссеров и сценаристов, должна была стать триумфальным возвращением.

Актерский состав фильма «Иллюзия обмана 3»

Вуди Харрельсон и Морган Фриман — актеры фильма «Иллюзия обмана 3» (2025) Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США/Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media/Режиссер Рубен Фляйшер

В фильме вернулись ключевые звезды оригинала: Джесси Айзенберг в роли Джея Атласа, Вуди Харрельсон в образе Меррита Маккинни, Дэйв Франко в амплуа Джека Уайлдера и Айла Фишер, повторяющая роль Хенли Ривз. К ним присоединились новые лица: Джастис Смит (Чарли), Доминик Сесса (Боско) и Ариана Гринблатт (Джун). Антагонистку, Веронику Вандерберг, сыграла Розамунд Пайк, а Морган Фримен вернулся к роли Таддеуша Брэдли.

Критики отмечают, что «старички» хоть и надежны, но их персонажи остались без развития, а экранное время размыто между многочисленными героями. Из новичков наиболее органично смотрится Ариана Гринблатт, чья героиня Джун добавляет динамики. Игра же Розамунд Пайк, по мнению обозревателей, местами излишне карикатурна.

Оценки фильма «Иллюзия обмана 3»

Отзывы о фильме «Иллюзия обмана 3» смешанные Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США

Кассовые сборы фильма оказались весьма успешными. За премьерный уик-энд картина собрала $75,5 млн при бюджете в $90 млн, уверенно возглавив мировой прокат. В России, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», фильм показал лучший результат среди зарубежных релизов после ухода голливудских студий.

Однако критики остались не в восторге. На сайте Rotten Tomatoes у фильма лишь 61% «свежести» от обозревателей, в то время как зрительский рейтинг достигает 81%. На «Кинопоиске» картина держится на оценке 7 из 10, а на IMDb — 6,3 из 10.

Рецензия URA.RU на фильм «Иллюзия обмана 3»

Съемки фильма проходили в Нью-Йорке, Париже, Будапеште и Антверпене с мая по ноябрь 2024 года Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США/Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media/Режиссер Рубен Фляйшер

Основная претензия к фильму лежит в плоскости сценария. Идея, которая когда-то казалась свежей, в третий раз подается без существенных инноваций. Команда «Всадников» вновь собирается для благородного ограбления — на этот раз им предстоит похитить крупнейший в мире алмаз «Сердце» у коварной главы алмазной корпорации Вероники Вандерберг (Розамунд Пайк). Сюжетная канва повторяет структуру предыдущих частей: загадочные послания, подготовка аферы, серия головокружительных трюков и финальный «вау-эффект» с разоблачением.

Также сюжет перегружен и недоработан. Логика повествования часто жертвуется ради зрелищности, а финальный поворот с тем, что главный антагонист оказывается на сцене во время разоблачения, откровенно напоминает развязку второй части. Потенциал истории о конфликте поколений — старых «Всадников» и молодых фокусников-зумеров — раскрыт поверхностно, сводясь к банальным шуткам про «стариков» и «детей». Динамика хромает: фильм балансирует между затянутыми диалогами и хаотичным экшеном, не предлагая по-настоящему захватывающего нарратива.

Где магия?

Еще до выхода третьего фильма студия Lionsgate анонсировала, что «Иллюзия обмана 4» уже находится в разработке Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США/Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media/Режиссер Рубен Фляйшер

Еще один недостаток триквела — ощущение вторичности. Франшиза, чья изюминка заключалась в неожиданных поворотах и изобретательных трюках, скатилась к самоповтору. Зритель, знакомый с первыми двумя фильмами, с первых минут угадывает общую схему разворачивающихся событий. Номера иллюзионистов, хотя и зрелищны, все чаще пересекают грань между фокусом и откровенной магией или суперспособностями, что снижает степень вовлеченности и воспринимается как попытка скрыть отсутствие по-настоящему умных идей.

Весомая проблема — перегруженность персонажами. В фильме фигурируют восемь главных героев, и ни один из них не получает достаточного развития. Легендарные «Всадники» — Айзенберг, Харрельсон, Фишер и Франко — часто отходят на второй план, их роли кажутся эпизодическими. В то же время новые персонажи, несмотря на старания молодых актеров, не успевают раскрыться из-за нехватки экранного времени. В результате ни одна из сюжетных арок не ощущается завершенной и эмоционально насыщенной.

Сильные стороны фильма: ностальгия и техническое исполнение

Розамунд Пайк — британская актриса, которая исполнит ключевую роль в фильме «Иллюзия обмана 3» Фото: Иллюзия обмана 3 (2025)/США/Lionsgate, Summit Entertainment, The Fusion Media/Режиссер Рубен Фляйшер

Несмотря на общую критику, у фильма есть и достоинства, которые не позволяют ему провалиться в прокате. Прежде всего, это возвращение любимых актеров. Джесси Айзенберг в роли Дэниела Атласа все так же харизматичен и немного заносчив. Вуди Харрельсон в образе Мерритта Маккинни обеспечивает львиную долю юмора, оставаясь обаятельным циником. Приятно видеть и возвращение Айлы Фишер, отсутствовавшей во второй части. Ярким пятном стала Розамунд Пайк, сыгравшая главную злодейку — ее Вероника Вандерберг холодна, умна и эффектна.

Технически фильм выполнен на высоком уровне. Размах производства ощущается в съемках на натуре в Нью-Йорке, Париже, Будапеште и Антверпене. Наиболее зрелищной локацией, по единодушному мнению обозревателей, стал французский замок, принадлежащий «Оку», с его комнатами-иллюзиями, включая комнату Эймса и лестницы-перевертыши. Сцены погонь и трюков, особенно угон автомобиля Формулы-1, сняты динамично и качественно, что обеспечивает необходимый зрелищный минимум.

Вердикт: иллюзия без былого обмана

«Иллюзия обмана 3» — это типичный пример сиквела, снятого по проверенной, но устаревшей формуле. Фильм пытается играть на ностальгии по первой части, но не предлагает ничего принципиально нового. Вторичный сюжет, перегруженность персонажами и отсутствие былой изобретательности в трюках не позволяют ему выйти на уровень оригинала.