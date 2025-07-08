Экспорт российского угля упал до минимума за 9 месяцев

Июньские данные по экспорту металлургического угля из России показывают значительное снижение объемов, достигая минимума с сентября прошлого года. Объемы экспорта коксующегося угля составили 2,23 млн тонн, что на 23% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 35% меньше, чем в июне прошлого года.
«По итогам июня Россия экспортировала из портов 2,23 млн тонн коксующегося угля, что на 23% меньше, чем в мае текущего года, и на 35%, чем в июне прошлого года. Показатель стал минимальным с сентября прошлого года, когда было отгружено 2,33 млн тонн», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Kpler.
Основные поставки продолжают осуществляться через порты Дальнего Востока, при этом из южных портов России экспорт не производится уже на протяжении двух месяцев. Основные потребители — Китай, Турция и Индия — переживают свои проблемы, связанные со снижением производства стали, что в свою очередь влияет на спрос на коксующийся уголь.
Аналитики отмечают, что низкие цены на коксующийся уголь в Китае и Индии, а также слабый курс доллара, усугубляют ситуацию. Несмотря на проблемы, российский коксующийся уголь сохраняет конкурентные преимущества за счет высокого качества, что поддерживает спрос.
В 2024 году угольная отрасль России уже столкнулась с убытками в 112 млрд рублей и ростом кредиторской задолженности до 1,2 трлн рублей, что было связано с падением мировых цен на уголь, укреплением рубля и логистическими трудностями. Более половины компаний отрасли оказались убыточными, а продолжающееся снижение экспорта коксующегося угля в 2025 году усиливает давление на сектор.
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