Разработчик S.T.A.L.K.E.R признан нежелательным в России

18 ноября 2025 в 19:30
Разработчик компьютерных игр был признан нежелательным в РФ

Фото: Kelly Hunter/Flickr

Украинская компания GSC Game World, которая разработала компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R, признана нежелательной в России. Такое решение вынесла Генпрокуратура РФ.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что причиной стало спонсирование компанией ВСУ. Так, в 2022-м GSC Game World перевела фонду помощи украинских боевиков около 17 миллионов долларов США. На эти деньги были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили.

Также отмечается, что эта компания неоднократно собирала деньги для помощи украинским военным. Кроме того, в 2024-м нежелательная в России компания выпустила компьютерную игру, которая содержит агрессивный антироссийский контент.

