Разработчик S.T.A.L.K.E.R признан нежелательным в России
Фото: Kelly Hunter/Flickr
Украинская компания GSC Game World, которая разработала компьютерную игру S.T.A.L.K.E.R, признана нежелательной в России. Такое решение вынесла Генпрокуратура РФ.
«Генеральной прокуратурой Российской Федерации деятельность украинской организации GSC Game World объявлена нежелательной», — говорится на сайте ведомства. Отмечается, что причиной стало спонсирование компанией ВСУ. Так, в 2022-м GSC Game World перевела фонду помощи украинских боевиков около 17 миллионов долларов США. На эти деньги были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и автомобили.
Также отмечается, что эта компания неоднократно собирала деньги для помощи украинским военным. Кроме того, в 2024-м нежелательная в России компания выпустила компьютерную игру, которая содержит агрессивный антироссийский контент.
