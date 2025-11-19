В Европе предрекли мощный удар по Украине от союзника

Украина может лишиться поддержки Чехии Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Изменение политического курса Чехии после победы движения ANO («Акция недовольных граждан») во главе с предпринимателем Андреем Бабишем может подорвать западную помощь Украине. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Основу европейских закупок боеприпасов для Украины, вероятно, ждет мощный удар», — говорится в статье Berliner Zeitung. Отмечается, что победа ANO, которая во время предвыборной кампании критиковала программу поставок боеприпасов Украине, может привести к серьезным изменениям в политике Чехии по отношению к Киеву. После выборов движение начало переговоры о создании коалиции с другими политическими силами, и теперь у новой коалиции есть достаточно мандатов для формирования правительства.

В связи с этим в Киеве начинают сильно беспокоится, сообщили в материале. Чехия, бывшая ранее одной из самых ярых сторонниц Украины, теперь может объединиться с другим ярым участником антиукраинского блока, Венгрией, и ее премьером Виктором Орбаном и стать новым источником нестабильности для тех государств Европы, которые занимают проукраинские позиции.

Напомним, что на парламентских выборах, которые прошли 3–4 октября, движение ANO набрало 34,51 % голосов и получило 80 депутатских мандатов из 200. Коалиция с движениями SPD («Свобода и прямая демократия») и «Автомобилисты» позволит ANO располагать 108 мандатами.