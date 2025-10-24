Уитакер: Трамп ищет способы давить не только на Россию, но и на Зеленского
Трамп заинтересован в новых переговорах РФ и Украины
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Президент США Дональд Трамп продолжает искать способы усилить давление не только на Россию, но и на президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования конфликта. Об этом 24 октября заявил американский постоянный представитель при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Newsmax.
«Президент Трамп пытается изучить способы, чтобы продолжить давление на президента России Владимира Путина, продолжить давление, довольно откровенно, на Владимира Зеленского… чтобы усадить обе стороны за стол переговоров, договориться о прекращении огня», — сообщил Уитакер. Он подчеркнул, что ситуация на востоке Украины остается одной из приоритетных задач для администрации США.
Мэттью Уитакер также подчеркнул заинтересованность Вашингтона в скорейшем прекращении огня и начале переговорного процесса между Киевом и Москвой. По его словам, Белый дом готов предлагать новые форматы для облегчения диалога и настаивает на участии ключевых сторон в переговорах напрямую. В эфире телеканала он отметил, что «давление на лидеров необходимо для выхода из затяжного кризиса».
Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о готовности российской стороны к обсуждению политических аспектов урегулирования конфликта с Украиной. По словам российского министра, Москва еще в июле предложила Киеву создать три рабочие группы для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, однако официального ответа не получила. Кроме того, по данным МИД, президент Украины Владимир Зеленский ранее отказался от приглашения прибыть в Москву для личных переговоров с Владимиром Путиным.
