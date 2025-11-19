В бывшие заводы GM и Volkswagen вложат десятки миллиардов рублей

Минпромторг: На бывшем заводе Volkswagen налажено полное производство Tenet Фото: Александр Константинов © URA.RU

Группа АГР направит 87,7 млрд рублей на локализацию производства автомобилей на приобретенных заводах в Калужской области и Санкт-Петербурге. Такие данные содержатся в официальном ответе Минпромторга России на запрос группы депутатов Госдумы.

«АГР взяла на себя обязательства по инвестициям в локализацию производства в рамках специальных инвестиционных контрактов — например, в части автоэлектроники, автоматической коробки передач и двигателей», — следует из письма министра Антона Алиханова, их предоставляют «Ведомости».

Согласно документу, объем инвестиций в локализацию на бывшем заводе Volkswagen в Калуге составит 50,6 млрд рублей, а на заводе в Шушарах — 37,1 млрд рублей. Министр отметил, что компания уже инвестировала значительные средства в эти активы: около 7 млрд рублей в переоборудование шушарского завода и 10 млрд рублей в запуск производства машин Tenet в Калужской области.

Продолжение после рекламы