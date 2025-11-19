ВС РФ отразили удар ATACMS по Воронежу

ВСУ ударили ракетами ATACMS вглубь России Фото: U.S. Army

Украина ударила четырьмя американскими ракетами ATACMS по городу Воронеж. Пуск производился из Харьковской области, российские войска нанесли ответный удар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По городу Воронежу противником были применены четыре оперативно-тактические ракеты „ATACMS“ производства США», — отмечает Минобороны РФ в telegram-канале. В ходе противоракетного боя все ракеты были сбиты российскими боевыми расчетами с использованием зенитной ракетной системы С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Упавшими обломками ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра, детского дома для детей-сирот и одного частного домовладения. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

