Общество

Тюменцы не могут вылететь в ХМАО

В Тюмени на семь часов задержан рейс до Сургута
19 ноября 2025 в 12:07
Рейс задержан по техническим причинам

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени на семь часов задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут. Информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино.

«Рейс Тюмень — Сургут, номер рейса UT 9818. Плановое время вылета — 08:00. Расчетное время — 15:00», — говорится в сообщении.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается. Ранее сообщалось о задержке рейса в Тюмень из Дубая. 

Обновлено

Уральская транспортная прокуратура пояснила в своем telegram-канале, что рейс задержан по техническим причинам. На перелет зарегистрировано 126 пассажиров.

