Тюменцы не могут вылететь в ХМАО
Рейс задержан по техническим причинам
В Тюмени на семь часов задерживается вылет рейса авиакомпании «ЮТэйр» в Сургут. Информация размещена на электронном табло аэропорта Рощино.
«Рейс Тюмень — Сургут, номер рейса UT 9818. Плановое время вылета — 08:00. Расчетное время — 15:00», — говорится в сообщении.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию, ответ ожидается. Ранее сообщалось о задержке рейса в Тюмень из Дубая.
Обновлено
Уральская транспортная прокуратура пояснила в своем telegram-канале, что рейс задержан по техническим причинам. На перелет зарегистрировано 126 пассажиров.
