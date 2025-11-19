Бывший руководитель центра «Э» задумался о мандате депутата пермского ЗС
Антон Мелюхин награжден знаком «Почетный сотрудник МВД».
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Избранный в сентябре 2023 года депутатом пермской гордумы полковник полиции Антон Мелюхин, бывший руководитель центра «Э», рассчитывает на мандат депутата заксобрания. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах.
«Мелюхин хотел бы стать депутатом заксобрания, но по округу. Это надежнее. По спискам „Единой России“, все-таки, лотерея своеобразная. Но свободных округов нет, поэтому вопрос избрания Мелюхина в ЗС остается открытым», — пояснил инсайдер.
Антон Мелюхин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Он был избран депутатом гордумы в 2023 году, после ухода Сергея Захарова (переехал в Германию со скандалом).
Мелюхин с 1998 года служил в МВД Российской Федерации в различных должностях. Полковник полиции в отставке. Имеет знак «Почетный сотрудник МВД». Награжден государственными и ведомственными наградами. В 2020 году он вышел на пенсию с позиции начальника центра противодействия экстремизму ГУ МВ РФ по Пермскому краю. До этого Антон Мелюхин был заместителем начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка. Сейчас он занимает пост директора по развитию производства АО «Полиэкс». Это официальный дистрибьютер ООО «УЗПМ», который производит противогололедные материалы.
