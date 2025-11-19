Бывший руководитель центра «Э» задумался о мандате депутата пермского ЗС

Антон Мелюхин награжден знаком «Почетный сотрудник МВД». Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Избранный в сентябре 2023 года депутатом пермской гордумы полковник полиции Антон Мелюхин, бывший руководитель центра «Э», рассчитывает на мандат депутата заксобрания. Об этом URA.RU рассказали несколько источников в политэлитах.

«Мелюхин хотел бы стать депутатом заксобрания, но по округу. Это надежнее. По спискам „Единой России“, все-таки, лотерея своеобразная. Но свободных округов нет, поэтому вопрос избрания Мелюхина в ЗС остается открытым», — пояснил инсайдер.

Антон Мелюхин не ответил на звонок корреспондента URA.RU. Он был избран депутатом гордумы в 2023 году, после ухода Сергея Захарова (переехал в Германию со скандалом).

Продолжение после рекламы