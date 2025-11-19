В Перми попрощаются с полковником внутренней службы в отставке ГУФСИН

Прощание с Виталием Туневым состоится 19 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми 15 ноября на 68-м году жизни ушел из жизни бывший полковник внутренней службы ГУФСИН по Пермскому краю Виталий Тунев. Он родился 16 ноября 1957 года.

«Начал свой профессиональный путь с получения высшего медицинского образования в Пермском государственном медицинском институте. Там приобрел компетенции, необходимые для эффективного решения задач в области организации и оказания медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ГУФСИН по Пермскому краю в telegram-канале.

Он долгое время работал в ГУФСИН России по Пермской области, где занимал должность заместителя начальника медицинского управления — начальника отдела организации медицинского обеспечения спецконтингента. Его деятельность характеризовалась высоким профессиональным уровнем и ответственным подходом к работе, что позволяло обеспечивать качественное медицинское обслуживание лиц, находящихся под стражей.

