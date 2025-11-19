В Пермском округе снесут здание Детской школы искусств
Оно находится в аварийном состоянии
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Култаево Пермского муниципального округа планируется снос аварийного здания Детской школы искусств. О данном решении сообщила глава округа Ольга Андрианова.
«После тщательного анализа ситуации было сделано заключение о том, что снос здания — это единственный правильный выход. Нецелесообразно и небезопасно осуществлять капитальный ремонт объекта, который не пригоден для использования, и размещать в нем детей. Вопрос стоит на моем личном контроле. Мы действуем открыто и планомерно, прорабатываем каждый шаг в этом непростом пути», — написала мэр в своем telegram-канале.
Андрианова также сообщила, что творческие коллективы продолжают свою деятельность в Култаевской школе. В настоящее время администрация округа занимается разработкой проекта нового здания.
