Во дворе многоэтажки обнаружен труп пермяка

19 ноября 2025 в 13:12
Погибшему был 41 год

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кондратово под Пермью обнаружено тело человека. О гибели мужчины сообщили местные жители в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Трагедия произошла в жилом комплексе „МЫ“ на проспекте Дягилева», — уточнили очевидцы. По их мнению, мужчина мог совершить суицид.

В пресс-службе краевого СУ СК URA.RU рассказали, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Погибшему мужчине был 41 год.

