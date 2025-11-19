Во дворе многоэтажки обнаружен труп пермяка

Погибшему был 41 год Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Кондратово под Пермью обнаружено тело человека. О гибели мужчины сообщили местные жители в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Трагедия произошла в жилом комплексе „МЫ“ на проспекте Дягилева», — уточнили очевидцы. По их мнению, мужчина мог совершить суицид.