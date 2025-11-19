Во дворе многоэтажки обнаружен труп пермяка
19 ноября 2025 в 13:12
Погибшему был 41 год
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Кондратово под Пермью обнаружено тело человека. О гибели мужчины сообщили местные жители в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Трагедия произошла в жилом комплексе „МЫ“ на проспекте Дягилева», — уточнили очевидцы. По их мнению, мужчина мог совершить суицид.
В пресс-службе краевого СУ СК URA.RU рассказали, что сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Погибшему мужчине был 41 год.
