Дроны ВСУ совершили утреннюю атаку на Россию

19 ноября 2025 в 12:38
ВСУ атаковали российские регионы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Утром 19 ноября беспилотники ВСУ совершили атаку на два российских региона, российские средства ПВО перехватили 11 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«С 6:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Большая часть дронов была сбита в Рязанской области — восемь БПЛА, еще три — в Тамбовской области.

Ранее ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по Воронежу. Целью были гражданские объекты, пишет «Царьград».

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

