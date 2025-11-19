Дроны ВСУ совершили утреннюю атаку на Россию
ВСУ атаковали российские регионы
Утром 19 ноября беспилотники ВСУ совершили атаку на два российских региона, российские средства ПВО перехватили 11 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 6:00 до 9:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в telegram-канале Минобороны РФ. Большая часть дронов была сбита в Рязанской области — восемь БПЛА, еще три — в Тамбовской области.
Ранее ВСУ ударили американскими ракетами ATACMS по Воронежу. Целью были гражданские объекты, пишет «Царьград».
