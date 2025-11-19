Не всегда на пользу: как нельзя употреблять мед для укрепления иммунитета

Мед полезен в меру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Осенью мед становится едва ли не главным продуктом на столах россиян: кто-то спасается им от простуд, кто-то надеется похудеть, заменяя сахар, а кто-то просто ест ложками «для иммунитета». Но действительно ли этот сладкий продукт так полезен? И может ли он стать безопасной заменой сахару? На вопросы отвечает гастроэнтеролог и терапевт ИНВИТРО Ирина Губанова.

Сколько калорий в ложке меда?

Осенью многие тянутся к меду как к универсальному средству для укрепления иммунитета. В продукте действительно есть витамины, минералы и антиоксиданты, которые положительно влияют на здоровье. Но существует важный нюанс: мед — очень калорийный.

В одной столовой ложке — около 64 ккал и 17 граммов сахара. Если употреблять его щедро и регулярно, можно легко превысить дневную норму простых углеводов, что приводит к набору веса и нарушению обмена веществ.

Специалисты рекомендуют использовать мед умеренно — как натуральный подсластитель к чаю, каше, йогурту. Для поддержания иммунитета полезнее разнообразить меню овощами, фруктами, орехами и кисломолочными продуктами — они обеспечивают организм витаминами куда надежнее.

Действительно ли мед лучше сахара?

Мед не лучше сахара, поскольку содержит практически столько же калорий Фото: Илья Московец © URA.RU

Мед часто воспринимается как «здоровая» альтернатива сахару, особенно среди тех, кто худеет. Но врач напоминает: это заблуждение.

Да, мед слаще сахара, поэтому его иногда добавляют меньше. Но:

мед содержит 33–42% фруктозы — самого сладкого углевода;

сахар — это 100% сахароза, но по калорийности эти продукты почти одинаковы;

мед также богат углеводами и при неограниченном употреблении ведет к набору веса.

Более того, у меда высокий гликемический индекс, он быстро поднимает уровень сахара в крови и вызывает стремительное возвращение аппетита. Это может привести к перееданию, скачкам глюкозы и росту риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.

Почему мед все-таки полезен

Несмотря на высокую калорийность и высокий уровень сахаров, мед остается ценным натуральным продуктом благодаря своему насыщенному составу. В нем присутствуют витамины группы B, витамин C, а также важные минералы — железо, калий, кальций, фосфор, магний и цинк. Дополняют этот набор флавоноиды, органические кислоты и антиоксиданты, которые помогают организму бороться со стрессом и воспалениями.

Благодаря такому составу мед способен благотворно влиять на сердечно-сосудистую систему: он улучшает кровообращение и может мягко снижать артериальное давление. Это делает его полезным дополнением к рациону в период повышенной нагрузки и стрессов, когда организм особенно нуждается в поддержке.

Не менее заметно действие меда при простудных заболеваниях. Его природные антибактериальные и противовоспалительные свойства помогают облегчить кашель, уменьшить раздражение горла и ускорить восстановление. Не случайно мед остается классическим средством в сезон ОРВИ.

Хорошо проявляет себя мед и в работе пищеварительной системы. Он способствует восстановлению слизистой желудка и кишечника, уменьшает воспаления и создает благоприятные условия для роста полезной микрофлоры. Кроме того, мед активно применяют в косметологии — его увлажняющие и питательные свойства помогают улучшить состояние кожи и усилить ее восстановительные процессы.

Сколько меда можно есть в день

Взрослому достаточно двух ложек меда в сутки Фото: Илья Московец © URA.RU

Оптимальной нормой для взрослого человека считается около 50 граммов меда в сутки, что соответствует двум столовым ложкам. Этого количества достаточно, чтобы получить пользу от продукта и не превысить безопасный уровень потребления простых углеводов. Детям старше трех лет рекомендуют ограничивать порцию одной чайной ложкой — примерно 10 граммов.

Младенцам и детям до трех лет мед давать нельзя из-за риска аллергии и ботулизма. С осторожностью продукт следует употреблять и людям, склонным к аллергическим реакциям, а также тем, у кого есть сахарный диабет — в таких случаях допустимую дозировку лучше согласовать с врачом.