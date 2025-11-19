Светило пока спокойно: какой силы будет магнитная буря 20 ноября 2025

Чего ждать землянам 20 ноября 2025 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации экспертов Лаборатории солнечной астрономии, 20 ноября 2025 года космическая погода не представит угрозы для жителей России. Специалисты прогнозируют в этот день умеренную солнечную активность и стабильное состояние магнитосферы Земли. Подробнее о прогнозе — в материале URA.RU.

Солнечная активность в середине ноября 2025

Согласно данным, зафиксированным специалистами к 18 ноября 2025 года, было зарегистрировано восемь вспышек солнечного происхождения класса C. В числе зарегистрированных вспышек самой интенсивной оказалась вспышка C2.26, которая была зафиксирована в интервале с 06:07 до 06:34. Основной источник активности — солнечная область 4283, в которой произошло четыре из семи вспышек.

Последняя вспышка произошла 18 октября в 13:33 — уровень C1.5, 19 ноября на 10:30 по мск ни одной вспышки не зарегистрировано.

Продолжение после рекламы

Следует подчеркнуть, что в настоящее время отсутствуют вспышки классов M и X, которые могут спровоцировать значительные геомагнитные возмущения. В данный момент индекс F10.7, отражающий уровень радиоизлучения Солнца, достиг значения 115 единиц, что свидетельствует об умеренной активности звезды.

На текущей неделе наблюдается стабильный уровень активности Солнца Фото: Размик Закарян © URA.RU

Индекс солнечной активности по данным последних двух суток показывает умеренные значения — три балла из возможных десяти. В течение последних трех суток геомагнитная ситуация сохраняла стабильность. Уровень возмущений магнитосферы, оцениваемый по индексу Kp, находился в диапазоне от 2 до 4 единиц, что указывает на отсутствие значительных нарушений в состоянии магнитосферы.

Прогноз магнитной бури на 20 ноября 2025

Согласно прогнозам, 20 ноября 2025 года (четверг) геомагнитная обстановка будет стабильной. Вероятность возникновения магнитной бури 20 ноября оценивается в 7%, вероятность геомагнитных возмущений — в 15%, а наиболее вероятным сценарием (с вероятностью 78%) является сохранение спокойного состояния магнитного поля.

Согласно прогнозу, 20 ноября геомагнитный индекс Kp снизится до 1,67, что свидетельствует о спокойном состоянии магнитосферы. Отметим, что магнитные бури возникают при значениях индекса Kp пять и выше, тогда как прогнозируемый показатель существенно ниже данного порога.

Согласно прогнозам, значение планетарного индекса Ap на 20 ноября составит 8 единиц, что свидетельствует о сохранении спокойной ситуации. Также ожидается, что индекс солнечного радиоизлучения F10.7 достигнет уровня 115 единиц, что указывает на наличие умеренной активности Солнца без значительных всплесков.

Повышения активности следует ожидать лишь в конце месяца: по прогнозам, 25–26 ноября возможно возникновение слабой магнитной бури Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Что представляют собой магнитные бури

Геомагнитные бури являются масштабными нарушениями целостности планетарного магнитного щита, провоцируемыми вторжением потоков солнечного ветра. Атмосфера Солнца, находясь в состоянии гигантских термоядерных процессов, периодически генерирует мощные выбросы заряженной плазмы.

Эти энергетические сгустки, преодолевая межпланетное пространство за 24-72 часа, бомбардируют магнитосферу Земли, что приводит к ее резкой деформации и глобальным колебаниям.

Шкала оценки интенсивности данного явления опирается на геомагнитный индекс Kp, диапазон которого простирается от 0 (полный штиль) до 9 (магнитный апокалипсис). Интерпретация значений такова:

показатели 0-4 отражают стабильную или незначительно нарушенную обстановку;

отражают стабильную или незначительно нарушенную обстановку; 5 баллов сигнализирует о старте малой бури;

сигнализирует о старте малой бури; 6 баллов соответствует умеренному шторму; диапазон

соответствует умеренному шторму; диапазон 7-8 характеризуют мощное возмущение;

характеризуют мощное возмущение; пиковое значение 9 указывает на критический уровень солнечной агрессии.

Продолжение после рекламы

Воздействие космической погоды на биологические организмы и технологическую инфраструктуру многогранно. У лиц, чувствительных к метеофакторам, в периоды геомагнитной нестабильности фиксируется комплекс негативной симптоматики: от мигреней и аритмии до психоэмоциональной лабильности и резкого падения работоспособности. Параллельно с этим наблюдается деградация качества спутниковой навигации, сбои в коротковолновой радиосвязи и повышенные риски для энергосистем, расположенных в приполярных регионах.

Как помочь себе во время магнитных бурь

Предстоящий всплеск солнечной активности 20 ноября, согласно прогнозам, не достигнет критических значений. Тем не менее, для нивелирования даже минимального воздействия специалисты советуют придерживаться ряда профилактических мер.

Коррекция пищевого поведения

Основной рекомендацией является временный отказ от пищи, создающей избыточную нагрузку на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы. Под ограничение попадают жирные и соленые блюда, а также стимуляторы в виде кофеиносодержащих напитков и алкоголя. Акцент в рационе целесообразно сместить в пользу продуктов-источников калия и магния: это могут быть бананы, ореховые смеси, листовая зелень, сухофрукты и крупы из цельного зерна.

Оптимизация физических нагрузок

От высокоинтенсивных тренировок в эти дни разумно отказаться. Приоритет следует отдать щадящим практикам: размеренной ходьбе, упражнениям на растяжку и осознанному дыханию. Подобная активность способствует стабилизации кровотока, снимает мышечные зажимы и помогает нервной системе прийти в состояние равновесия.

Ключевая задача — помочь организму сохранить энергетический баланс, облегчив адаптацию к меняющимся внешним условиям Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Забота о психоэмоциональном состоянии

В период солнечного воздействия крайне важен сознательный уход от факторов, провоцирующих стресс. Рекомендуется максимально избегать конфликтных ситуаций, информационной перегрузки и аврального режима работы. Восстановить ресурс помогут полноценный сон (не менее 7–8 часов), а также техники релаксации: медитация, чтение или просто пребывание в тишине.

Поддерживающие практики