В России подскочили продажи соджу
В России растут продажи отечественных брендов японского напитка
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105,6% за девять месяцев 2025 года. Данные указаны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 700 тысяч декалитров, следует из рейтинга A.List.
За январь-август 2025 года продажи выросли на 76,4%, темп роста превысил продажи других алкогольных напитков. Лидером по объему продаж стала продукция «Джантуган» — ее продажи выросли почти в шесть раз. Также существенно увеличили реализацию бренды Stun и Sibsa, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг.
Эксперты связывают рост спроса на соджу с популярностью слабоалкогольных напитков и новым интересом к азиатской культуре. Дополнительным фактором стало развитие локального производства: с 2023 года соджу начали выпускать в России, и его стоимость — около 270 рублей — значительно ниже цены импортного напитка (около 750 рублей).
В 2025 году на рынке появилось 13 новых российских марок соджу. При этом продажи популярных импортных брендов снизились почти на 22%. Эксперты считают, что рынок соджу еще далек от насыщения и имеет значительный потенциал, но не исключают, что текущий всплеск интереса может оказаться временным.
