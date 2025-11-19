Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В России подскочили продажи соджу

Продажи соджу в России выросли более чем на 100%
19 ноября 2025 в 13:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В России растут продажи отечественных брендов японского напитка

В России растут продажи отечественных брендов японского напитка

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105,6% за девять месяцев 2025 года. Данные указаны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 700 тысяч декалитров, следует из рейтинга A.List.

За январь-август 2025 года продажи выросли на 76,4%, темп роста превысил продажи других алкогольных напитков. Лидером по объему продаж стала продукция «Джантуган» — ее продажи выросли почти в шесть раз. Также существенно увеличили реализацию бренды Stun и Sibsa, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг. 

Эксперты связывают рост спроса на соджу с популярностью слабоалкогольных напитков и новым интересом к азиатской культуре.  Дополнительным фактором стало развитие локального производства: с 2023 года соджу начали выпускать в России, и его стоимость — около 270 рублей — значительно ниже цены импортного напитка (около 750 рублей).

Продолжение после рекламы

В 2025 году на рынке появилось 13 новых российских марок соджу. При этом продажи популярных импортных брендов снизились почти на 22%. Эксперты считают, что рынок соджу еще далек от насыщения и имеет значительный потенциал, но не исключают, что текущий всплеск интереса может оказаться временным.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал