В России подскочили продажи соджу

В России растут продажи отечественных брендов японского напитка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Продажи корейского напитка соджу в России выросли на 105,6% за девять месяцев 2025 года. Данные указаны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 700 тысяч декалитров, следует из рейтинга A.List.

За январь-август 2025 года продажи выросли на 76,4%, темп роста превысил продажи других алкогольных напитков. Лидером по объему продаж стала продукция «Джантуган» — ее продажи выросли почти в шесть раз. Также существенно увеличили реализацию бренды Stun и Sibsa, отмечает «Коммерсантъ» со ссылкой на рейтинг.

Эксперты связывают рост спроса на соджу с популярностью слабоалкогольных напитков и новым интересом к азиатской культуре. Дополнительным фактором стало развитие локального производства: с 2023 года соджу начали выпускать в России, и его стоимость — около 270 рублей — значительно ниже цены импортного напитка (около 750 рублей).

