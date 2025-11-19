ГРВ «Юг»: Подразделения прорвали оборону и вошли в Северск Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На северском направлении подразделения группировки войск «Юг» прорвали внешний контур обороны и вошли в городскую черту Северска. К вечеру штурмовые группы продвинулись до центра города, ведя зачистку частного сектора и укрепрайонов. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.





Условные обозначения

Уничтожение ракетной угрозы

ВС РФ: Пресечена попытка ракетного удара ATACMS по гражданским объектам

Российские военные ударом «Искандера» уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом и до 10 боевиков личного расчета, пытавшихся ударить ракетами ATACMS по Воронежу, сообщило Минобороны РФ.

«Боевым расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов до 10 человек, уничтожены», — говорится в сообщении. Удар был нанесен превентивно, что предотвратило возможные жертвы среди мирного населения Воронежа.

Краснолиманское направление

Штурм Северска

Российские подразделения группировки войск «Юг» продолжают успешное наступление на ключевой укрепрайон ВСУ — город Северск. За последние сутки достигнут значительный прорыв: наши штурмовые группы прорвали внешний периметр обороны с юго-восточного направления и вошли в городскую черту.

По подтвержденным данным, российские бойцы закрепились в районе улиц Гоголя и Звёздной, где ведут активную зачистку частного сектора. Особое внимание уделяется уничтожению опорных пунктов и снайперских позиций противника. С восточного направления подразделения заняли большую часть укрепрайона восточнее города, что создает угрозу полного окружения украинской группировки.

Важным успехом стало продвижение в район улицы Пушкина и Ивана Франко, где наши бойцы ведут уличные бои. Одновременно развивается наступление с юга вдоль железнодорожной линии — это движение угрожает окружением района высотной застройки и наиболее укрепленных позиций ВСУ у восточной окраины города.

Особо ожесточенные бои ведутся за установление контроля над логистическими маршрутами. Наши подразделения, взявшие ранее Платоновку, продолжают атаковать южнее по дороге из Северска на Закотное, создавая угрозу выхода в тыл обороняющимся. Командование ВСУ пытается перебрасывать резервы, однако они несут значительные потери от огня российской артиллерии.

Российские войска вошли в юго-восточную часть города

Командование Вооруженных сил Украины ставит подразделениям в районе Северска боевые задачи, не соответствующие реальной обстановке и возможностям войск. Об этом военный эксперт Андрей Марочко, отметивший, что боевые распоряжения часто оказываются «оторваны от реалий и физически невыполнимы».

"По имеющимся данным, офицеры среднего и нижнего звена подразделений ВФУ, выполняющих задачи в районе Северска, получают БР с указанием определенных действий, которые оторваны от реалий и физически невыполнимы", — сказал Андрей Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Марочко уточнил, что расчеты сил и средств в этих задачах не соответствуют фактическому количеству материально-технических ресурсов. Поставленные задачи по личному составу носят «средне потолочный» характер, несмотря на ежедневное представление командирами данных о реальных потерях.

Между тем ситуация на фронте продолжает ухудшаться для украинских войск. Российские подразделения усиливают давление на северском направлении, где кольцо вокруг Северска продолжает сжиматься. Наши войска вошли в юго-восточную часть города и активно давят на последний путь снабжения обороняющихся. Ожесточенные бои продолжаются на севере у пруда Поселковый и со стороны Платоновки в направлении Закотного, что создает реальную угрозу полного окружения украинской группировки в этом ключевом районе.

Купянское направление

Стабилизация фронта: Сохраняются оперативные успехи

На купянском направлении продолжаются ожесточенные бои за контроль над логистическими маршрутами. Подразделения ГрВ «Запад» отражают многочисленные контратаки противника, пытающегося деблокировать свою группировку.

ВСУ перебрасывают резервы, пытаясь перерезать коммуникации войск. Особенно тяжелые бои идут в районе переправы у Садового, где противник предпринимает повторные попытки срезать российский клин в своей обороне.

Константиновское направление

Операторы FPV-дронов Южной группировки войск успешно уничтожили бронетранспортер М113 американского производства на константиновском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, удар был нанесен операторами 58-го отдельного батальона специального назначения 51-й гвардейской общевойсковой армии, действующими на передовой.

Огневое превосходство: Артиллерия подавляет попытки наступления

Параллельно на константиновском направлении продолжаются активные боевые действия. По последним данным, большая часть населенного пункта Иванополье перешла под контроль ВС РФ, где в районе вокзала активно работают российские диверсионно-разведывательные группы. В то же время позиционные столкновения сохраняются в районе Марково, где украинская сторона пытается контратаковать, но несет значительные потери от огня российской артиллерии и ударов с воздуха.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении российские подразделения продолжают успешное наступление, продвинувшись западнее Малиновки и полностью освободив населенный пункт Нечаевка. В настоящее время наши войска вышли к берегу реки Волчьей и ведут активные штурмовые действия против укрепленных позиций противника в районах Тихое и Коломийцы.

Расчет ЗУ-23-2 уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ на красноармейском направлении

Расчет российской зенитной установки ЗУ-23-2 успешно уничтожил тяжелый боевой дрон ВСУ на красноармейском направлении. Как сообщает Минобороны РФ, военнослужащие 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады своевременно обнаружили и ликвидировали воздушную цель во время боевого дежурства.

«Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады группировки войск „Центр“ уничтожил боевой тяжелый коптер украинских неонацистов на красноармейском направлении зоны специальной военной операции», — сообщает «Пятый канал».

