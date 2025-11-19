Логотип РИА URA.RU
Политика

Медведев: абсцесс Зеленского протекает быстрее, чем казалось

19 ноября 2025 в 13:12
Образовавшийся гнойник в Европе будет вскрыт, заявил Медведев

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Украины Владимир Зеленский может «подергаться на западной ниточке». Однако в скором времени «гнойник» будет вскрыт. Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Несколько дней назад я сказал, что киевский кровавый клоун (ККК) (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) пока сохраняет шансы подергаться на западной ниточке, но образовавшийся в Европе гнойник в любом случае будет вскрыт. Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось», — заявил Медведев. Сделал он это в своем telegram-кналае.

