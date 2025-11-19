Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича

Зеленский связан с Миндичем, это закреплено в обвинительном заключении НАБУ Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена и владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича. Это следует из документа Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В. А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в документе НАБУ. Документ публикует журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. В заключении отмечается, что связь между Миндичем и Зеленским установлена в досудебном расследовании.

Бизнесмену инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министров, контроль за финансовыми потоками в энергетике, отмывание средств и вербовку участников преступной организации. Также утверждается, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии занимавшего тогда пост министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена.

