Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу Миндича

19 ноября 2025 в 13:09
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Зеленский связан с Миндичем, это закреплено в обвинительном заключении НАБУ

Зеленский связан с Миндичем, это закреплено в обвинительном заключении НАБУ

Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский фигурирует в обвинительном заключении по делу бизнесмена и владельца компании «Квартал 95» Тимура Миндича. Это следует из документа Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Миндич Тимур Михайлович, пользуясь ситуацией, которая сложилась на Украине в период военного положения, наличием дружеских отношений с президентом Украины Зеленским В. А., связей с действующими и бывшими высшими должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных органах, таким образом пользуясь значительным влиянием в государстве, с целью удовлетворения собственных потребностей решил незаконно обогатиться путем организации совершения преступлений в различных сферах экономики Украины», — говорится в документе НАБУ. Документ публикует журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. В заключении отмечается, что связь между Миндичем и Зеленским установлена в досудебном расследовании.

Бизнесмену инкриминируют создание преступной организации, незаконное влияние на министров, контроль за финансовыми потоками в энергетике, отмывание средств и вербовку участников преступной организации. Также утверждается, что Миндич осуществлял «преступную деятельность» при содействии занимавшего тогда пост министра обороны Рустема Умерова в плане освоения средств Минобороны предприятиями бизнесмена.

Продолжение после рекламы

Ранее НАБУ провела операцию «Мидас». Она была направлена на выявление коррупции в энергетическом секторе. В ходе нее прошли обыски у Миндича, а также у отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко (на момент расследуемых событий он занимал пост министра энергетики), в компании «Энергоатом» и по другим адресам. По данным антикоррупционных органов, ущерб от коррупционных схем в энергетике составил около 100 миллионов долларов.

Материал из сюжета:

Коррупционный скандал на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал