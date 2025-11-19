NYT: Мадуро предлагал США свою отставку
Белый дом отклонил предложение Мадуро о переходном периоде
Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru
Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил администрации США согласовать его отставку в течение двух-трех лет в рамках переходного периода, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники. Белый дом отклонил это предложение, потребовав немедленного ухода Мадуро с поста главы государства.
«Белый дом отклонил его (Николаса Мадуро, — прим. URA.RU) предложение и потребовал немедленно покинуть должность», — отмечает издание The New York Times. Переговоры между сторонами велись тайно, но были приостановлены в прошлом месяце.
Параллельно администрация президента США Дональда Трампа активизировала проработку силовых вариантов урегулирования кризиса в Венесуэле. По данным NYT, ЦРУ получило указание подготовить планы секретных операций на территории страны.
На фоне эскалации США направили к берегам Венесуэлы военную группировку из семи кораблей с численностью экипажа 4,5 тысячи человек. В ответ Мадуро объявил о всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию для защиты суверенитета страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.