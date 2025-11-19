Логотип РИА URA.RU
NYT: Мадуро предлагал США свою отставку

19 ноября 2025 в 13:53
Белый дом отклонил предложение Мадуро о переходном периоде

Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил администрации США согласовать его отставку в течение двух-трех лет в рамках переходного периода, сообщает The New York Times со ссылкой на информированные источники. Белый дом отклонил это предложение, потребовав немедленного ухода Мадуро с поста главы государства.

«Белый дом отклонил его (Николаса Мадуро, — прим. URA.RU) предложение и потребовал немедленно покинуть должность», — отмечает издание The New York Times. Переговоры между сторонами велись тайно, но были приостановлены в прошлом месяце.

Параллельно администрация президента США Дональда Трампа активизировала проработку силовых вариантов урегулирования кризиса в Венесуэле. По данным NYT, ЦРУ получило указание подготовить планы секретных операций на территории страны.

На фоне эскалации США направили к берегам Венесуэлы военную группировку из семи кораблей с численностью экипажа 4,5 тысячи человек. В ответ Мадуро объявил о всенародной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию для защиты суверенитета страны.

