Общество

В России появится новое шоу, которое будут вести всеми любимые ведущие

19 ноября 2025 в 13:30
«Царьград» запускает разговорное шоу

«Царьград» запускает разговорное шоу

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Телеканал «Царьград» запускает новое шоу в формате подкастов с любимыми ведущими россиян. Об этом сообщили в самом СМИ.

Шоу «Подкасты» будут транслировать в видео- и аудиоформате, их можно будет послушать на различных площадках в автомобиле и метро, на улице и дома. На протяжении программы ведущий будет разбирать с экспертами и зрителями самые острые темы. Одним из ведущих стал Юрий Пронько, пишет «Царьград».

Премьерным выпуском программы стал «Вечер с Юрием Пронько», где он проанализировал высказывания депутата Светланы Бессараб об улучшении пенсии с помощью более позднего выхода на нее. Приглашенные экономисты поспорили с этой идеей.

