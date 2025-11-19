Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Мать задушила ребенка в Симферополе из-за того, что он просил есть

19 ноября 2025 в 12:47
Ребенок раздражал мать тем, что просил поесть, указано в посте

Фото: Илья Московец © URA.RU

Женщина задушила своего ребенка в Симферополе из-за того, что тот просил есть. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Мать задушила девятилетнего мальчика из Симферополя. Предварительно, из-за того, что он просил есть и раздражал ее», — указано в посте telegram-канала «Mash на волне». Предположительно женщина недавно вышла из психдиспансера.

По словам соседей, погибший ребенок хорошо учился в школе, а местные жители его подкармливали и отдавали одежду. Отмечается, что недавно женщина начала звонить своему сожителю и жаловаться на ребенка, в том числе угрожая его убить. После звонка ребенку отчим приехал домой и увидел мертвого ребенка. Мать проверяла, жив ли ребенок вилкой.

Трагический инцидент в Симферополе напоминает о другом громком случае в Москве. В Балашихе мать, состоявшая на учете у психиатра и употреблявшая запрещенные вещества, убила своего шестилетнего сына, обезглавив его. Оба случая подчеркивают опасность сочетания психических расстройств и агрессивного поведения родителей в отношении детей.

