Мать задушила ребенка в Симферополе из-за того, что он просил есть

Женщина задушила своего ребенка в Симферополе из-за того, что тот просил есть. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Мать задушила девятилетнего мальчика из Симферополя. Предварительно, из-за того, что он просил есть и раздражал ее», — указано в посте telegram-канала «Mash на волне». Предположительно женщина недавно вышла из психдиспансера.

По словам соседей, погибший ребенок хорошо учился в школе, а местные жители его подкармливали и отдавали одежду. Отмечается, что недавно женщина начала звонить своему сожителю и жаловаться на ребенка, в том числе угрожая его убить. После звонка ребенку отчим приехал домой и увидел мертвого ребенка. Мать проверяла, жив ли ребенок вилкой.

