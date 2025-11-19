В Томске зреет противостояние между политэлитами из заксобрания и правительства
Конфликт между топ-чиновниками правительства и заксобрания случился в Томской области
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Томске зреет противостояние между политэлитами из заксобрания и правительства. По данным источников URA.RU, несколько заместителей губернатора настаивают на полном переформатировании состава парламента и смене 70-летнего спикера Оксаны Козловской. Выборы в заксо пройдут в сентябре 2026 года.
Конфликт разворачивается на фоне возможной потери политического куратора региона. Как ранее сообщало URA.RU, первый вице-губернатор Дунаев может покинуть Томскую область до конца года.
«Если на место первого заместителя губернатора поставят человека из Томской области, состав заксо в целом сохранится. Если снова будет варяг, в думе произойдут перемены. Я на 90% уверен, что на этот раз заместителем станет местный человек», — сообщил нам депутат гордумы Томска Владимир Чолахян.
Кандидатуры на пост первого замгубернатора пока не раскрываются. Если чиновники пролоббируют неместную фигуру, в парламенте поменяется не только спикер, но и председатели большинства комитетов, говорят инсайдеры агентства.
У губернатора Владимира Мазура 14 замов, из которых семь — выходцы из других регионов. До назначения главой региона в 2022 году Мазур работал в Калужской и Тюменской областях. Советник спикера заксобрания Маргарита Шапарева сообщила нам, что у нее нет информации о планах Козловской на предстоящую выборную кампанию.
