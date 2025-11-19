Конфликт между топ-чиновниками правительства и заксобрания случился в Томской области Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Томске зреет противостояние между политэлитами из заксобрания и правительства. По данным источников URA.RU, несколько заместителей губернатора настаивают на полном переформатировании состава парламента и смене 70-летнего спикера Оксаны Козловской. Выборы в заксо пройдут в сентябре 2026 года.

Конфликт разворачивается на фоне возможной потери политического куратора региона. Как ранее сообщало URA.RU, первый вице-губернатор Дунаев может покинуть Томскую область до конца года.

«Если на место первого заместителя губернатора поставят человека из Томской области, состав заксо в целом сохранится. Если снова будет варяг, в думе произойдут перемены. Я на 90% уверен, что на этот раз заместителем станет местный человек», — сообщил нам депутат гордумы Томска Владимир Чолахян.

Продолжение после рекламы

Кандидатуры на пост первого замгубернатора пока не раскрываются. Если чиновники пролоббируют неместную фигуру, в парламенте поменяется не только спикер, но и председатели большинства комитетов, говорят инсайдеры агентства.