Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Мединского рассмешило переименование Николая I на «Миколу Першего» на Украине

19 ноября 2025 в 13:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мединского насмешило переименование российских императоров, следует из статьи

Мединского насмешило переименование российских императоров, следует из статьи

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Помощника президента РФ Владимира Мединского насмешило переименование запрещенных на Украине имен российских императоров Николая I и Николая II, которых в «списке запретов» называют как «Микола Перший» и «Микола Другий». Это следует из статьи, написанной Мединским.

«„Микола Гоголь“ разрешен, зато „Микола Перший“ и „Микола Другий“ — оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», — заявил Мединский в рамках своей статьи. Она опубликована на сайте издания «Комсомольская правда».

Ранее род Романовых на Украине стал символом пропаганды «российского империализма». Эти решения вписываются в масштабную кампанию украинских властей по вытеснению элементов русской культуры и истории из публичного пространства. Ранее аналогичные меры были применены в отношении Ивана Тургенева, Александра Пушкина, а также Бородинской битвы — связанные с ними объекты подлежат переименованию или демонтажу. Об этом сообщал «Ридус».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал