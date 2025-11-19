Мединского рассмешило переименование Николая I на «Миколу Першего» на Украине
Мединского насмешило переименование российских императоров, следует из статьи
Помощника президента РФ Владимира Мединского насмешило переименование запрещенных на Украине имен российских императоров Николая I и Николая II, которых в «списке запретов» называют как «Микола Перший» и «Микола Другий». Это следует из статьи, написанной Мединским.
«„Микола Гоголь“ разрешен, зато „Микола Перший“ и „Микола Другий“ — оба отныне на Украйне запрещены. Догадались, кто это? Улыбнуло? Меня тоже», — заявил Мединский в рамках своей статьи. Она опубликована на сайте издания «Комсомольская правда».
Ранее род Романовых на Украине стал символом пропаганды «российского империализма». Эти решения вписываются в масштабную кампанию украинских властей по вытеснению элементов русской культуры и истории из публичного пространства. Ранее аналогичные меры были применены в отношении Ивана Тургенева, Александра Пушкина, а также Бородинской битвы — связанные с ними объекты подлежат переименованию или демонтажу. Об этом сообщал «Ридус».
