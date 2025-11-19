Где покупать продукты дешевле всего: что такое дискаунтеры и какие из них есть в России

Конкуренция на рынке дискаунтеров представлены и крупные ритейлеры, и независимые сети Фото: Размик Закарян © URA.RU

Розничная сеть «Магнит» возобновила расширение формата жестких дискаунтеров «Первый выбор» (В1), открыв новые магазины в Тверской, Московской и Владимирской областях. После перерыва компания в сентябре-октябре 2025 года запустила три новые точки, что свидетельствует о растущем интересе ритейлеров к бюджетному сегменту.

Потребительский спрос на товары по низким ценам продолжает формировать тренд, который особенно усилился после введения санкционных ограничений и продовольственного эмбарго в 2014-2015 годов. На этом фоне развиваются как дискаунтеры крупных ритейлеров. Где же купить дешевые и качественные продукты — подробнее в материале URA.RU.

Что такое дискаунтеры

Дискаунтеры представляют собой особый формат розничной торговли, ориентированный на предложение товаров по максимально сниженным ценам. Ключевой особенностью таких магазинов является системная оптимизация всех бизнес-процессов — от закупок и логистики до организации торгового пространства и обслуживания покупателей. Это достигается за счет строгого отбора ассортимента, включающего преимущественно товары повседневного спроса, минимизации расходов на оформление торговых залов и сокращения дополнительных услуг.

Основу ценового преимущества дискаунтеров составляют несколько факторов: ориентация на собственные торговые марки и нераскрученные бренды, прямые контракты с производителями, эффективная логистика и сокращение операционных издержек. Такой комплексный подход позволяет устанавливать цены на 20-40% ниже, чем в традиционных супермаркетах, делая продукты питания и товары первой необходимости доступными для широких слоев населения.

Как дискаунтеры поддерживают низкие цены

Дискаунтеры: ограниченный ассортимент снижает логистические издержки Фото: Размик Закарян © URA.RU

Основой ценового преимущества дискаунтеров является комплексная оптимизация всех бизнес-процессов. Ключевыми элементами этой системы являются ограниченный ассортимент, включающий только наиболее востребованные товары, что значительно снижает затраты на логистику и складское хранение. Не менее важную роль играет построение прямых отношений с производителями, позволяющее исключить из цепочки посредников и закупать товары по минимальным ценам. Особое значение имеет развитие собственных торговых марок, дающее полный контроль над себестоимостью продукции.

Дополнительная экономия достигается за счет минималистичного подхода к организации торгового пространства и обслуживания. Дискаунтеры экономят на дорогом оформлении магазинов, используя простую функциональную выкладку товаров — часто прямо в транспортной упаковке или на паллетах. Существенно сокращены расходы на персонал за счет автоматизации процессов и оптимальной расстановки сотрудников. Маркетинговые бюджеты минимизированы — вместо масштабных рекламных кампаний используется ценовое позиционирование и «сарафанное радио».

Какие бывают дискаунтеры

Жесткие дискаунтеры

К формату жестких дискаунтеров относятся магазины с максимально упрощенным подходом к торговле. Такие сети как «Светофор», «Первый выбор» и «Маяк» предлагают ограниченный ассортимент базовых товаров в транспортной упаковке. Особенностью является минимальное инвестирование в оформление торговых залов — товары часто размещаются на паллетах и в коробках. Цены здесь достигают минимальных значений за счет радикального сокращения издержек.

Мягкие дискаунтеры

Мягкие дискаунтеры: комфортная атмосфера покупок при низких ценах Фото: Размик Закарян © URA.RU

Данный формат представляют сети «Чижик», «Моя цена», «Магнит» и «Лента». Они занимают промежуточное положение между классическими дискаунтерами и супермаркетами, предлагая более широкий ассортимент включая скоропортящиеся товары. При сохранении низких цен здесь обеспечивается более комфортная атмосфера покупок и расширенный выбор товаров различных категорий.

Дискаунтеры фиксированных цен

Отдельную категорию составляют магазины фиксированных цен во главе с лидером рынка — сетью Fix Price. В таких торговых точках представлен широкий ассортимент непродовольственных товаров по единой цене. Бизнес-модель строится на закупке больших партий продукции у производителей и продаже по принципу единой ценовой политики.

Категорийные дискаунтеры

Специализированные дискаунтеры: фокус на определенных товарных категориях Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU