НАБУ раскрыло связь Зеленского с делом Миндича
19 ноября 2025 в 12:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В обвинительном заключении по делу Миндича упоминается Зеленский. Соответствующий документ был опубликован Национальным антикоррупционным бюро Украины.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал