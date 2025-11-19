Запорожская АЭС возобновила работу линии «Днепровская»
19 ноября 2025 в 13:38
Срочная новость
Фото: © URA.RU
На Запорожской АЭС возобновила работу высоковольтная линия «Днепровская», об этом сообщили представители станции. Линия была отключена 14 ноября в результате срабатывания защитной автоматики. Уровень радиации находится в пределах нормы.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал