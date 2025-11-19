Польша закроет последнее генконсульство РФ в Гданьске
19 ноября 2025 в 13:58
Фото: © URA.RU
В Польше будет прекращена деятельность последнего функционирующего в стране генерального консульства РФ, расположенного в Гданьске. Об этом сообщили в МИД.
