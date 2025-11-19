Адвокат раскрыл последствия дела Ларисы Долиной для страны

Удовлетворенный иск Долиной вызвал опасения у участников рынка недвижимости Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Дело российской певицы Ларисы Долиной, согласно которому сделку о продаже квартиры признали недействительной, не будет иметь особого значения для рассмотрения похожих дел. Об этом сообщил адвокат Олег Зернов.

«Российская Федерация относится к странам романо-германской правовой семьи, где судебный прецедент не имеет значения для рассмотрения дел похожего или аналогичного характера», — рассказал Зернов. Его слова приводит РИА Новости.

По словам адвоката, суды далеко не всегда признают сделки, совершенные под воздействием мошенников, недействительными. Он отметил, что российские суды, при наличии различных инструментов, могут получить полную и достоверную картину произошедшего.

