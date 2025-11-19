Логотип РИА URA.RU
Жить в глуши без связи: в Тюмени организовали ретрит для мужчин

В Тюмени организовали ретрит для мужчин
19 ноября 2025 в 13:35
Мужчины будут жить в охотничьем домике в лесу

Мужчины будут жить в охотничьем домике в лесу

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени организовали ретрит для мужчин. Группе добровольцев придется жить в глуши в деревянном доме и самим обслуживать себя. Об этом рассказал организатор тура Роман.

«Это не просто выезд в загородный дом на выходные, это физическая нагрузка. Поднять воду из колодца с глубины 5 метров, наколоть дрова для печи в доме и бане, лыжный поход с нагрузкой на все мышцы — все это ждет участников ретрита», — рассказал Роман.

Мужчины будут проживать в охотничьем домике без какой-либо связи с цивилизацией. Из еды им предложат блюда из дичи. Алкоголь запрещено проносить с собой. Во время лыжного похода на 10 км участников сопроводит инструктор. Ретрит рассчитан на небольшую группу из четырех человек. Тур занимает два дня. 

Ранее агенство писало о том, что тюменец организовал необычный формат развлечений — «Бомж-тур». За 200 тысяч рублей желающим предлагают на три дня окунуться в жизнь бездомного, с проживанием в заброшках и на теплотрассах.

