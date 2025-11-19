Жить в глуши без связи: в Тюмени организовали ретрит для мужчин

Мужчины будут жить в охотничьем домике в лесу Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тюмени организовали ретрит для мужчин. Группе добровольцев придется жить в глуши в деревянном доме и самим обслуживать себя. Об этом рассказал организатор тура Роман.

«Это не просто выезд в загородный дом на выходные, это физическая нагрузка. Поднять воду из колодца с глубины 5 метров, наколоть дрова для печи в доме и бане, лыжный поход с нагрузкой на все мышцы — все это ждет участников ретрита», — рассказал Роман.

Мужчины будут проживать в охотничьем домике без какой-либо связи с цивилизацией. Из еды им предложат блюда из дичи. Алкоголь запрещено проносить с собой. Во время лыжного похода на 10 км участников сопроводит инструктор. Ретрит рассчитан на небольшую группу из четырех человек. Тур занимает два дня.

